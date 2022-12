Jesus assistiu a jogo de basquetebol do Fenerbahçe e foi aplaudido. Assista ao momento

Treinador português do Fenerbahçe voltou a assistir a um jogo da equipa de basquetebol [derrota com o Real Madrid, 71-85, em partida a contar para a Euroliga] e foi aplaudido pelos adeptos. Veja o momento no vídeo acima.

