Jesus: a chegada à Turquia e um pequeno acidente na entrada para o helicóptero

Treinador português vai orientar o Fenerbahçe e já se encontra na Turquia, onde foi recebido por vários elementos do clube.

Como O JOGO deu conta, Jorge Jesus será mesmo o próximo treinador do Fenerbahçe, voltando ao ativo depois da saída do Benfica em dezembro do ano passado. O treinador português viajou para a Turquia, tendo aterrado na última noite em Istambul para assinar um contrato válido por uma temporada com mais uma de opção.

Ao que apurámos, o presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, acedeu às pretensões salariais de Jorge Jesus que irá receber 7 M€ limpos por ano. Prestes a iniciar a terceira aventura fora de Portugal, depois de Al-Hilal e Flamengo, Jesus decidiu não prestar quaisquer declarações à partida da capital portuguesa, porque, sabe O JOGO, fez um acordo com Ali Koç, no sentido de permanecer em silêncio, mantendo todo o processo em sigilo.

O mediatismo em torno do técnico, que os torcedores do Flamengo nunca esqueceram (parte deles pretendia vê-lo de volta no lugar de Paulo Sousa) foi de tal forma elevado que o voo em que seguia chegou a ser acompanhado em direto por cerca de 32 mil seguidores na aplicação Flightradar, sendo o mais "visualizado" da noite. Apesar da hora tardia da chegada a Istambul (2h00 locais), Jorge Jesus foi recebido no aeroporto em clima de euforia por centenas de adeptos trajados a rigor e com tochas e as televisões turcas alimentaram diretos pela noite fora sobre a chegada do luso.

Seduzido pelo projeto do Fenerbahçe, que esta época ficou em segundo lugar atrás do campeão Trabzonspor, o luso terá oportunidade de competir já nas pré-eliminatórias de acesso à fase de grupos da Champions. Aliás, a posição de apuramento, conseguida pelo interino Ismail Kartal, que mantinha esperanças em permanecer no cargo, foi importante para Jesus aceitar o desafio.