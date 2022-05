Jeremiah St. Juste, central dos Países Baixos que alinha no Mainz, da Alemanha, foi esta quarta-feira confirmado como reforço do Sporting. Nas redes sociais, o jogador divulgou um vídeo com vários momentos da viagem a Lisboa, onde assinou por quatro temporadas "Estou muito feliz e orgulhoso por anunciar que serei leão na próxima época", escreveu.