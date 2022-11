No jogo de abertura do Mundial'2022, no domingo, alguns adeptos japoneses estiveram no Al Bayt Stadium a assistir ao duelo entre Catar e Equador (vitória por 2-0 dos sul-americanos). No final, e apesar de não ter sido um jogo a envolver o Japão, dezenas de japoneses ficaram no recinto a limpar o estádio. [vídeo Instagram Qatarliving]