James Rodríguez, colombiano ex-FC Porto, foi expulso no encontro entre Al-Rayyan, clube do Catar que representa, e Al-Arabi, ganho por este último por 2-1. O médio sofreu uma entrada dura, viu o cartão amarelo, aparentemente por protestos, e perdeu a cabeça com o árbitro, ao ponto de ser expulso.