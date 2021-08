Durante uma transmissão em direto via Twitch, James Rodrígues surpreendeu - e causou alguma indignação - ao admitir que não sabia contra quem o Everton vai jogar este fim de semana (será contra o Leeds). Depois de confirmar que não estará disponível para o encontro, disse: "Não sei contra quem vão jogar. Podem dizer-me com quem jogamos?", perguntou aos seguidores. O momento não tardou a tornar-se viral nas redes sociais. Veja no vídeo, a partir dos 1:30.