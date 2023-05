James Harden apoia sobrevivente de atentado e leva-o à NBA: "Cada dia é uma oportunidade..."

James Harden, estrela da NBA, convidou John Hao, sobrevivente de atentado no Michigan em fevereiro que ficou paralizado da cintura para baixo, para ver o jogo entre os Sixers e os Celtics e, depois de apontar o triplo da vitória, deu-lhe uma prenda especial. "Ele é o meu amuleto da sorte. Sinto que é meu dever dar-lhe a luz e o sorriso que ele merece e precisa. Espero que hoje tenha sido um daqueles dias em que ele está a sorrir. Não sei o que se está a passar ou qual é o teu horário, mas no jogo 6 tens de estar aqui... Como falámos da última vez. Cada dia é uma oportunidade para melhorar mentalmente e fisicamente", afirmou Harden no final. Desde o atentado, Harden soube que Hao era seu fã e entrou em contacto com ele, ajudando nas despesas médicas e tentando ajudar na sua recuperação.

"I don't know what you got going on or what your schedule is, but Game 6 you gotta be back here... Like we talked about last time. Every day is an opportunity to get better mentally, physically."



James Harden and John Hao ❤️



