Gareth Bale pendurou as botas após o Mundial'2022 e na quinta-feira estreou-se em torneios de golfe, um desporto que sempre adorou e que, por vezes, suscitou polémica, com os adeptos do Real Madrid a dizerem que o avançado era mais dedicado ao golfe do que ao futebol. O galês, de 33 anos, participou no AT&T Pebble Beach Pro-Am, um torneio para amadores do PGA Tour, na Califórnia.