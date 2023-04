Alejandro Martínez, irmão do guarda-redes campeão do mundo pela Argentina, estreou-se em automobilismo na Taça Bora, no Autódromo Roberto Mouras, e a experiência não correu bem. O seu carro incendiou-se em plena corrida, na sexta volta e quando ia na frente, e teve de abandoná-lo à margem da pista e fugir a correr. Veja as imagens. [Vídeo @okdobleamarilla]