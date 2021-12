Invasão de campo e material pirotécnico lançado suspendem jogo do Standard Liège

O Standard Liège atravessa uma crise de resultados e os adeptos não estão satisfeitos. Este domingo, na receção ao Charleroi, a partida foi interrompida depois do 3-0 para os visitantes, devido a uma elevada quantidade de material pirotécnico lançado pelos adeptos do clube da casa, aos 88 minutos. Pouco depois, alguns apoiantes do Standard Liège invadiram o relvado, levando o juiz do encontro a decidir não retomar o desafio.

Ao cabo de 17 jornadas, a equipa de Liège ocupa o 13.º lugar do campeonato da Bélgica, a 17 pontos da liderança e a apenas quatro dos lugares de descida.