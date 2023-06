Adeptos pensaram que o apito do árbitro era o final e invadiram o relvado antes do tempo. Speaker e treinador do Dijon gritaram na instalação sonora para que os fãs da equipa da casa voltassem aos seus lugares. Encontro foi retomado, para os segundos finais, com apenas uma equipa em campo. Le Havre venceu por 1-0 e assegurou título e subida de divisão, enquanto que o Dijon não conseguiu evitar a descida ao terceiro escalão do futebol gaulês

