Internacional escocês parte tíbia e perónio e não joga mais em 2022/23: veja o lance

Craig Gordon, guarda-redes do Hearts, vai falhar o resto da temporada depois de ter fraturado a tíbia e o perónio da perna direita, no jogo (2-2) diante do Dundee, no sábado. O clube confirmou esta segunda-feira a lesão e o internacional escocês, de 39 anos (faz 40 no dia 31 de dezembro), diz adeus a 2022/23, pelo que falhará também (caso fosse convocado) o arranque da qualificação para o Euro'2024.

Na sequência do lance com o avançado Steven Fletcher, o árbitro assinalou penálti. Depois, com recurso ao VAR, anulou a decisão.