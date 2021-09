Diego Tardelli, avançado do Santos, recorreu às redes sociais para relatar o "filme de terror" que viveu após a eliminação do "Peixe" da Taça do Brasil. O internacional canarinho explicou que foi abordado por cerca de dez adeptos, que pediram satisfações pela derrota do clube de Vila Belmiro de forma agressiva. "A minha sorte foi ter aparecido um polícia", contou. Espreite o vídeo com o depoimento do jogador.