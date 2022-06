Internacionais uruguaios cumpriram promessa e surpreenderam adeptos: 26 km a pé e de bicicleta

Diego Godín, médio uruguaio, havia prometido que, caso a seleção conseguisse o apuramento para o Mundial do Catar 2022, iria a pé do Estádio Centenário até ao centro de treinos da Federação uruguaia. A verdade é que tal objetivo foi cumprido e toda a comitiva acabou por cumprir a promessa. Tanto jogadores como equipa técnica fizeram o percurso, com escala no Parque Roosevelt, tendo cumprido a distância - algo como 26 km - primeiro de bicicleta e depois a pé. Os adeptos que apareceram no caminho foram apanhados de surpresa, como se pode ver no vídeo partilhado pela Federação. Ora veja.