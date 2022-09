Em comemoração do Dia Internacional das Línguas Gestuais, que se celebra esta sexta-feira, a Federação Portuguesa, com o apoio dos Jogos Santa Casa, lançou uma versão do hino português em linguagem gestual. Gravado na Cidade do Futebol, o respetivo videoclipe conta com a presença de vários jogadores e jogadoras da Seleção Nacional, assim como de Miguel Cruz e Tiago Neves, atletas surdolímpicos de natação.

Leia também Sporting Adán ilibado mas limitado: guarda-redes joga "à Coates" Nélson Pereira, ex-guardião, salienta a O JOGO que o espanhol não tem culpas nas derrotas, porém que foram notórias as debilidades físicas.