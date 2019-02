Dérbi: o dia em que Benfica e Sporting se uniram para ser goleados

A 31 de janeiro de 1950 os dois grandes de Lisboa juntaram-se num combinado para defrontar os argentinos do Newell"s, em digressão pela Europa

No dia 31 de janeiro de 1950, há 69 anos, o impensável - nos dias de hoje - aconteceu: os dois arquirrivais de Lisboa, Sporting e Benfica, juntaram-se numa só equipa para receber e defrontar os argentinos do Newell"s Old Boys, que estavam em digressão pela Europa e disputaram partidas amigáveis na capital, na Covilhã e no Porto. Em vésperas de um dérbi entre águias e leões, O JOGO recorda-lhe nesta página uma situação inédita e que muito provavelmente hoje em dia seria impossível de repetir.

O que estava previsto inicialmente era que o Newell"s tivesse como adversário a Seleção de Portugal, mas acabou por jogar no Estádio do Lumiar, na altura o que tinha melhores condições do país, contra um combinado dos dois grandes. Numa época em que não havia os conflitos nem as mentalidades e clubismos dos dias que correm, os atletas de Benfica e Sporting jogaram lado a lado sem pudores, utilizando um equipamento branco com listas coloridas no peito e um escudo com as iniciais BSB (Benfica-Sporting-Belenenses), habitualmente utilizado nos jogos de outro combinado que incluía também o emblema azul.

Na referida partida foram utilizados 15 jogadores, oito do Sporting (Azevedo, Juvenal, Carlos Canário, Jesus Correia, Vasques, Armando Coelho Barros, Travassos e Albano) e sete do Benfica (Jacinto, Félix, Joaquim Fernandes, Francisco Ferreira, Rosário, Arsénio e Julinho). Quanto ao treinador do combinado lisboeta, não nos foi possível encontrar qualquer registo, pois a documentação sobre a partida é escassa.

Segundo os relatos dos argentinos, a partida terá sido presenciada por 75 mil espectadores, um número provavelmente "inflacionado" já que nenhum estádio tinha capacidade para tanto público (Luz e Alvalade ainda não existiam). O combinado dos dois rivais chegou ao intervalo a perder por 1-0, mas os argentinos foram muito superiores na segunda parte e ampliaram os números para uma expressiva goleada, por 5-0, que fez com que o público acabasse a ovacionar os jogadores do Newell"s Old Boys pelo espetáculo proporcionado.

Refira-se que o clima de guerrilha no futebol português tem-se vindo a agravar nas últimas décadas e nem sequer foi possível a união entre Benfica e Sporting para a construção de um estádio municipal que servisse ambos, quando tal possibilidade foi levantada em 2001. Juntarem-se numa mesma equipa é algo fora de questão!