Insólito: ultras do Colo Colo invadem o estádio com caixão de adepto falecido

Os ultras do Colo Colo entraram à força no Estádio Monumental, no Chile, com o caixão de um adepto que faleceu há dias, para uma última despedida do clube do qual era fanático. Acabou por entrar no estádio, à força, um cortejo de 30 carros. A polícia foi chamada ao local.

Un cortejo en el Monumental: hinchas ingresan con féretro de fanático fallecido al estadio de Colo Colo.

Una treintena de vehículos terminó entrando forzosamente al recinto albo, luego de amedrentar al personal de seguridad del club. Más detalles, acá https://t.co/8Xfg683QvP pic.twitter.com/lHexAgJT4g - La Tercera Video (@LaTerceraTV) April 24, 2023