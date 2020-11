Insólito: transmissão robótica de futebol encrava na careca do árbitro assistente

Situação inusitada ocorreu na transmissão de uma partida da segunda divisão da Escócia.

O impacto da evolução tecnológica é cada vez mais notório no futebol. A utilização de novas ferramentas, como o VAR como maior exemplo, é cada vez mais o normal num jogo, mas a verdade é que nem sempre corre bem.

Foi o que aconteceu no jogo entre o Inverness e o Ayr United, do segundo escalão da Escócia: a transmissão do encontro foi feita através de inteligência artificial, de forma robótica, e ficou provado que ainda há arestas a limar. E de que maneira.

A programação do sistema determinava que a imagem seguisse sempre a bola, para que não se perdessem detalhes, mas a transmissão ficou comprometida devido a um "obstáculo" inesperado: as semelhanças entre a forma do esférico e a careca do árbitro assistente levaram a que a imagem fosse, várias vezes, desviada.

O melhor é mesmo espreitar o vídeo.