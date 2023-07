A insólita situação aconteceu num jogo de preparação entre equipas das divisões inferiores inglesas, entre Dunston e Gateshead, quando ao intervalo dois carros invadiram o terreno de jogo. De um desses veículos acabaram por sair dois homens encapuzados, que entraram no outro carro, escapando do campo. No carro funerário, abandonado em pleno centro do campo, estava uma tarja com uma mensagem: quatro nomes, quatro fotos e a frase "Mortos em breve".