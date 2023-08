Os adeptos do clube espanhol, que desceu à terceira divisão, deslocaram-se ao aeroporto para uma espécie de manifestação inusitada, dando as boas-vindas a desconhecidos, tendo em conta a falta reforços no plantel. Ora veja. [Vídeo via Twitter @carliyolenervio]

Leia também FC Porto Nico González candidato a maestro no FC Porto Espanhol não esperava alinhar de início, mas marcou pontos na luta por uma vaga num sector a abarrotar