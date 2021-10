Ronaldinho Gaúcho assistiu ao triunfo do PSG sobre o Leipzig, em Paris, 3-2, num jogo em que o emblema francês até esteve a perder (1-2), mas que Lionel Messi acabou por resolver com dois golos. Antes da partida, foi tempo para o reencontro entre o antigo craque brasileiro e o astro argentino - que até fez uma pausa no seu aquecimento para um abraço entre ambos -, eles que partilharam o balneário do Barcelona. O momento, esse, é para ver e rever. [Vídeo via Twitter]