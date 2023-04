Incrível: 100 pontos, 5.ª divisão, 10 mil adeptos e Ben Foster defende penálti aos 90'+7'

Partida da quinta divisão de Inglaterra teve emoções a rodos e um ambiente de fazer inveja. O Wrexham e o Notts County, ambos empatados com 100 pontos, defrontaram-se na luta pela subida e com 10 mil espectadores nas bancadas. E com a partida 3-2, aos 90'+7' apareceu o experiente Ben Foster a defender uma grande penalidade dos visitantes. Segundo a SkySports foi "o jogo mais importante da história da National League". [Vídeo: La cara B del futbol]

O veteranaço Ben Foster (40 anos) LARGOU a aposentadoria para reforçar o Wrexham em março.



Hoje ele defendeu um pênalti decisivo nos acréscimos na "final antecipada" contra o Notts County.



O futebol é fooodaaaaaaaa!pic.twitter.com/hVm6FPMf1M - Victor Canedo (@vcanedo) April 10, 2023