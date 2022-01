Na madrugada deste domingo, à 01h56, os bombeiros de West Midlands foram chamados para uma ocorrência no estádio do Wolverhampton. Um incêndio deflagrou no primeiro andar e terá sido causado por um aparelho elétrico. Não houve feridos a registar.

"Um incêndio causou danos consideráveis no Billy Wright Stand, no Molineux. Obrigado à excelente resposta da corporação de bombeiros de West Midlands pela resposta rápida e assistência no controlo das chamas", lê-se numa nota dos Wolves.