Imagens que dão que falar: Grealish cambaleante à porta de um bar

Jack Grealish, jogador do Manchester City, foi filmado, visivelmente cambaleante, a tentar entrar num bar, na companhia dos companheiros de equipa Kyle Walker e Ryiad Mahrez. Jornal The Sun cita fonte do City que diz que o vídeo foi filmado pelas 19h00 de domingo e o episódio aconteceu porque, ao contrário do habitual, a porta lateral pela qual os jogadores do City costumam entrar estava fechada. Sem reserva, deslocaram-se a outro local, contrariando a tese de que o ex-Aston Villa tinha sido barrado por estar bêbado.