O Galatasaray chegou este sábado a Baku, no Azerbaijão, onde vai realizar um jogo particular com o Qarabag (domingo, 17h00) em que as receitas revertem para as vítimas do sismo na Turquia. A equipa turca foi recebida por muitos adeptos e Mauro Icardi foi um dos mais saudados. Tanto que até se podia ter lesionado. Uma multidão "engoliu" o avançado argentino e este caiu mesmo, no meio da confusão. Veja o vídeo.