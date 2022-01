Avançado do Celta marcou um penálti ao guardião do Bétis, em jogo do campeonato espanhol e, de seguida, deu um beijo e ânimo ao adversário por estar de luto pela morte do pai, ocorrida na última semana

El papá de Rui Silva falleció esta semana... Iago Aspas le marcó de penal pero no se olvidó de esto y fue a abrazarlo. Ser humano antes que rival.



Gesto precioso. Ánimo, Rui pic.twitter.com/RFNHoBTqGT - Majo González (@MajolaB) January 2, 2022