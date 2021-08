Hulk, ex-jogador do FC Porto, ajudou com um golo ao triunfo do Atlético Mineiro por 3-0 frente ao River Plate, na segunda mão dos quartos de final da Libertadores. Equipa brasileira marcou encontro com o Palmeiras, de Abel Ferreira, nas meias-finais da prova. Jogador de 35 anos leva 18 golos em 40 jogos realizados neste ano de 2021.