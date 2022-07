O campeão brasileiro Atlético Mineiro empatou na receção ao São Paulo, 0-0, num jogo em que a equipa da casa ficou a reclamar duas alegadas grandes penalidades, uma delas num lance envolvendo Hulk, antigo jogador do Porto. Na entrevista rápida após a partida, o jogador garantiu ter ficado com a ideia que era lance para penálti e considerou ser "muito prejudicado por ser fisicamente forte". Ora veja. [Vídeo via Globoesporte]