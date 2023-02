Hulk marcou, mais uma vez, um belo golo pelo Atlético de Mineiro e garantiu, aos 90+10 minutos, a vitória do Atlético Mineiro, por 2-1, frente ao Patrocinense, este sábado. Com este triunfo, o Galo garantiu, desde já, a passagem às meias-finais do Campeonato Mineiro.