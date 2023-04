Hulk, avançado e capitão do Atlético Mineiro, foi à flash interview depois da derrota por 2-1 em casa do Athletico Paranaense, em jogo da segunda jornada da Taça Libertadores, e foi muito crítico com a arbitragem. O ex-FC Porto não gostou de algumas decisões e também visou o que considerou ser uma perda de tempo excessiva por parte do guarda-redes adversário. [vídeo SportsCenter Brasil]