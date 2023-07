A meio do jogo entre o Deportivo Recoleta e o Temuco, da segunda divisão do futebol do Chile, no domingo, houve um sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter. Na transmissão televisiva deu para se perceber o tremor por alguns instantes, mas os jogadores nem pareciam querer parar de jogar. Só o fizeram porque o árbitro do encontro deu ordem para que tal acontecesse.