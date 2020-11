A seleção de râguebi da Nova Zelândia homenageou Diego Maradona antes do duelo deste sábado com a Argentina, a contar para o Torneio das Quatro Nações disputado em Newcastle (Austrália). Antes do Haka, a dança típica, o jogador Sam Cane colocou no centro do relvado uma camisola dos All Blacks com o número 10 e o nome "Maradona" nas costas. Um momento arrepiante...