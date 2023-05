Aconteceu no Argentina-Uzbequistão no Mundial de Sub-20. Quando a partida estava 1-1, houve uma grande penalidade para o Uzbequistão. O VAR interveio e após análise pormenorizada do lance, o árbitro francês Letexier, com microfone, explicou aos adeptos no estádio o porquê de anular a grande penalidade que tinha assinalado inicialmente.

Leia também Benfica Leverkusen envia Recado a Schmidt para justificar a oficialização de Grimaldo Clube alemão oficializou a contratação do canhoto espanhol, mas avisa o técnico encarnado que o fez porque a notícia saiu de dentro do clube e "já estava nos jornais" portugueses