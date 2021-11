Pêpê Rapazote, ator e adepto do FC Porto, levou camisolas dos dragões para a Colômbia.

Gravado num set de filmagens para uma série da Netflix na Colômbia, é possível ver um grupo com camisolas do FC Porto a gritar "Bibó Porto!"

A "culpa" é do ator Pêpê Rapazote, que é portista e está a participar nas gravações. Foi ele quem levou as camisolas e presenteou os colegas. É possível, pelas palavras do artista, saber que o vídeo foi gravado antes do Milan-FC Porto, esta semana, pela Liga dos Campeões.

Pêpê Rapazote está em Bogotá a filmar a série "A Rainha do Sul".

"Fica a minha garantia de que o FC Porto é uma instituição com pleno reconhecimento e admiração na Colômbia. Não é por acaso. Todos estes "hinchas" [adeptos] têm uma qualquer história apaixonada acerca dos atuais ou anteriores jogadores colombianos do nosso clube", escreveu o ator nas suas redes sociais.

"Neste momento, toda a gente se rendeu ao Luis Díaz. Em breve teremos mais momentos portistas por aqui. Incrível pensar que tantos anos depois me sinto mais acompanhado de Dragões em Bogotá do que quando crescia em Lisboa. Obrigado, FC Porto, por este orgulho. Obrigado por esta força inesgotável. E é tão bom ensinar esta malta a dizer "Bibó Porto, c******", acrescentou.