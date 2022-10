Higuaín realizou o último jogo da carreira e no final a emoção foi muita

Gonzalo Higuaín realizou o último encontro como jogador profissional de futebol. O Inter Miami foi eliminado pelo New York City no play-off de acesso às meias-finais da MLS, colocando um ponto final também na caminhada do avançado argentino, que não escondeu as lágrimas após o apito final. "O sonho acabou, agora começa outra vida. Foi metade da minha vida, uma carreira de 17 anos e imagens de toda a minha carreira vieram-me à cabeça. Saio muito feliz porque dei tudo de mim até hoje e isso é o mais importante", disse Higuaín, que no início deste mês de outubro já tinha confirmado que iria pendurar as chuteiras aos 34 anos.