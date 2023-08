Gabriel Heinze, antigo jogador de Sporting, Real Madrid, PSG e Manchester United, agora de volta ao Newell's Old Boys como treinador, picou-se com um jornalista após a partida contra o Corinthians da Taça Sul-americana. O jornalista chamou-o de mal-educado e o "gringo" respondeu com calma: "Quem é o mal-educado. Estou a explicar e interrompes-me!" [Vídeo DSportsAr]

