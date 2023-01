Recuperado de problema oncológico, avançado marfinense recupera o ritmo e o gosto pelo golo. O avançado da Costa do Marfim regressou há dias aos relvados, num jogo amigável, e esta sexta-feira, com mais minutos em campo noutro amigável, com o Basileia, fez um hat-trick em sete minutos. Veja os golos. [Vídeo via Twitter]

