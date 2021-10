Hamilton disfarça-se de engenheiro, revela-se e a reação das crianças é imperdível

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, surpreendeu três jovens de forma incrível. Pois bem, numa iniciativa da Mercedes com a UBS, o britânico, disfarçado de engenheiro, fez uma visita à fábrica da Brackley, na qual mostrou o seu próprio carro aos pequenos visitantes. Ainda disfarçado, o "engenheiro" diz às crianças que apenas Lewis Hamilton está autorizado a tocar no volante, pelo que não podem tocar no mesmo, numa altura em que o próprio o está a fazer... Ora veja então a imperdível reação dos jovens, quando percebem que estão a falar com o próprio Lewis Hamilton.