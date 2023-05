Erling Haaland, avançado do Manchester City, foi apanhado nos festejos do título inglês com Liam Gallagher, um dos irmãos que entraram em rutura e que formavam a banda de sucesso Oasis. Haaland está disposto a juntar os irmãos para o regresso dos Oasis. "Talvez precisem de um pacificador norueguês", brincou. E cantar? "Posso, não sei se o farei, mas posso", afirmou. [vídeo Viaplay Football]