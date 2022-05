Erling Haaland, que na próxima temporada vai vestir a camisola do Manchester City, despediu-se no sábado do Borussia Dortmund. Já este domingo, um vídeo do avançado, vestido com um fato de treino do emblema alemão, num espaço de diversão noturno, tornou-se viral. Ora veja.

