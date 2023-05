Redação com Lusa

O futebolista Erling Haaland, do Manchester City, tornou-se hoje o melhor marcador numa só época na Premier League, desde a criação da prova em 1992, com o 35.º tento, na vitória sobre o West Ham (3-0).

O ponta de lança internacional norueguês, de 22 anos, tinha igualado o registo dos ingleses Alan Shearer e Andy Cole no domingo, com o 34.º golo na edição 2022/23, tendo agora imposto um novo recorde, ao marcar o segundo tento dos citizens, aos 70 minutos, no jogo em atraso da 28.ª ronda.