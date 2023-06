Na festa da conquista da Liga dos Campeões, Erling Haaland pegou no microfone e quis cantar uma canção famosa entre os adeptos ingleses e aproveitou para deixar uma farpa aos rivais. "Só tenho uma música para cantar. Só uma. Ouvi muito isto nos últimos meses, portanto agora quero ser eu a cantar. E as pessoas que foram cantando isto são as mesmas contra as quais jogámos. A música é assim: 'Campeões da Europa, vocês nunca vão cantar isso...'", disse o avançado do Manchester City.