Há mais novidades no Estádio de Alvalade além das cadeiras

Clube leonino já encerrou o processo de substituição das cadeiras, mas também divulgou um vídeo no qual revela que as televisões do estádio foram também trocadas.

Leia também Internacional Venceu a Premier League, esteve perto do Benfica e agora combate na Ucrânia Oleg Luzhny, antigo futebolista do Arsenal e Wolverhampton, está a combater o exército russo. O antigo internacional ucraniano - chegou a capitanear a seleção - venceu a Premier League pelos gunners.