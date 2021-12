Guarda-redes gesticula na direção de adeptos e é expulso pelo VAR antes do apito inicial

Jean Fernandes, guarda-redes do Cerro Porteño, foi expulso com vermelho direto ainda antes do apito inicial na Supertaça do Paraguai, frente ao Olimpia Asunción, no domingo. O brasileiro gesticulou na direção de uma bancada onde estavam adeptos da equipa adversária, o VAR chamou o árbitro e o guardião foi para a rua. Veja o vídeo.

No Instagram, Jean Fernandes explicou que o gesto - o chamado "vapo" - é algo natural no Brasil.

"Eu fiz um gesto que é normal no Brasil. Quando fui colocar o meu rosário ao lado do poste, coisa que faço sempre, começaram a atirar coisas para mim. Eu fiz um gesto que é normal no Brasil. Um jogador chamado Gerson [médio do Marselha, ex-Flamengo] comemora assim e é algo super normal no Brasil, chama-se vapo, é o sinal do vapo. Não sei o que o árbitro pensou e acabou por me tirar do jogo. Difícil. Foi um mal entendido", referiu.

O Olimpia acabaria por vencer por 3-1.