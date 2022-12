Guarda-redes festejou apuramento na cara de Banega e instalou-se a confusão: veja o vídeo

Na quinta-feira, o Al-Hitthad bateu o Al-Shabab nos penáltis, após um empate 1-1 no tempo regulamentar, e avançou para os quartos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita. E o jogo terminou com ânimos exaltados. O guarda-redes brasileiro Marcelo Grohe, que defendeu duas grandes penalidades (uma durante os 90 minutos e outra no desempate da marca dos onze metros), viu Éver Banega falhar o penálti decisivo e festejou na cara do argentino, já depois de uma troca de palavras entre ambos. A confusão instalou-se...

O Al-Hitthad é treinado pelo português Nuno Espírito Santos. O luso-angolano Hélder Costa foi titular.