Waleed Abdullah, guarda-redes do Al Nassr, não se apercebeu que o apito inicial no jogo com o Al Taawon, na sexta-feira, já tinha sido dado e recebeu um passe de um companheiro de equipa quando estava de costas para o jogo. Os adeptos aperceberam-se do lance de perigo e começaram a gritar, fazendo o guardião virar-se para o jogo a tempo. O Al Nassr perdeu o jogo por 2-0.