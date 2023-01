Lionel Messi regressou esta quarta-feira aos treinos no PSG, após ter desfrutado de umas férias que se seguiram à conquista do Mundial'2022 pela Argentina."La Pulga" foi recebido com muitos abraços, sendo surpreendido com uma guarda de honra, que culminou com a entrega de um prémio alusivo ao marco [vídeo - PSG].

