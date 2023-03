A Kings League, competição criada por Gerard Piqué, transferiu-se este fim de semana para o Camp Nou, estádio do Barcelona, para a relização da final four. Este domingo, o youtube DjMaRiiO marcou um golo e celebrou como Cristiano Ronaldo, que durante muitos anos jogou no Real Madrid. O "Siiim" ouviu-se em alto e bom som. De referir que estiveram cerca de 90 mil pessoas no estádio do Barça. [vídeo Twitter Kings League]