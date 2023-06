Grealish suplica a Bernardo Silva: "Por favor, não vás!"

Jack Grealish foi apanhado a suplicar a Bernardo Silva, perante o olhar sorridente de Rúben Dias, para o atacante não deixar o clube neste defeso. As imagens foram gravadas no autocarro à saída do aeroporto. [Vídeo reprodução twitter]

Jack Grealish - A song for Bernardo..



Voulez-Vous... SILVA!



#ManCity #UCL pic.twitter.com/qKUZ4j4ebm - Gabriel (@Doozy_45) June 12, 2023