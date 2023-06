Manchester City regressou a Inglaterra depois da conquista da Champions e um vídeo tornou-se viral nas redes sociais. Jack Grealish, um dos mais eufóricos com a conquista do título europeu, surgiu com aparentes dificuldades em caminhar em linha reta.

